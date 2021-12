Famílias ocupam supermercado no Recife e pedem comida para o Natal

Apoie o 247

247 - Cerca de 200 pessoas ocuparam nesta quinta-feira (16) departamentos do supermercado Extra, no bairro da Madalena, zona oeste do Recife, em busca de alimentação.

A ação reuniu adultos e crianças e serviu de apelo para garantir comida na mesa e de protesto pela alta nos preços e foi registrada em outras capitais nordestinas.

De acordo com o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), organizador da iniciativa de ocupação que foi ouvido pelo UOL, o grupo chegou por volta das 8h30 ao supermercado. Participantes, funcionários que preferiram não se identificar e a PM descreveram o ato como pacífico e "sem ilicitudes".

O atendimento a clientes foi suspenso até as famílias deixaram o local, por volta das 15h.





