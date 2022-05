Fortes chuvas em Recife causam deslizamentos, alagamentos e mortes

Apoie o 247

247 - Fortes chuvas atingem o Grande Recife neste final de semana, causando transtornos pela região. Mais de 100 milímetros de chuva foram registrados em poucas horas neste sábado (28).

O temporal, segundo o G1, provocou deslizamentos de barreiras e alagamentos. Deslizamentos ocorreram, segundo o Corpo de Bombeiros, no Sítio dos Pintos, Zona Oeste do Recife; no Córrego do Jenipapo, na Zona Norte; Sucupira, em Jaboatão; e São Lourenço da Mata.

Dois homens morreram em decorrência dos deslizamentos. Luciano José de Santana, 47, foi soterrado no Sítio dos Pintos e Claudemir Barbosa, 18, no Córrego do Jenipapo. As fortes chuvas na região são registradas desde domingo (22). Outras cinco pessoas morreram ao longo da semana e mil tiveram que deixar suas casas.

Os locais mais atingidos pela chuva foram Itapissuma, com 318 milímetros; Jaboatão, com 237 milímetros; e o bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, com 218 milímetros.

Foram também registradas quedas de árvores. Segundo os bombeiros, a prioridade é o "atendimento de socorro e resgate das populações em iminente perigo".

