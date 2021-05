'Fui fazer compra e acabei cego de um olho', diz Daniel Campelo, vítima da violência da PM no Recife

A filha do trabalhador autônomo atingido por um tiro de bala de borracha no ato 'Fora Bolsonaro' disse que ele não participava da manifestação e que a família vai processar o estado pelo crime cometido contra seu pai edit

247 - O trabalhador autônomo Daniel Campelo, 51 anos, se manifestou sobre o tiro de bala de borracha que levou da Polícia Militar de Pernambuco no Recife, durante a dura repressão à manifestação pacífica contra Jair Bolsonaro, que ocorreu em mais de 200 cidades do Brasil e do exterior nesse sábado (29).

"Fui ao centro comprar material para meu trabalho e acabei cego de um olho", disse Daniel Campelo ao UOL. Ele perdeu a visão do olho esquerdo na ação da PM e sequer sabia que haveria protesto na cidade.

Segundo Evelyn Maria de Sena, filha de Daniel, afirmou ao UOL, seu pai seguia por uma das pontes que cortam o rio Capibaribe, próximo à avenida Guararapes, quando percebeu a ação da PM. "Meu pai trabalha com adesivação de veículos. Foi só comprar umas coisas para adesivar táxis. A gente nem sabia que estava tendo protesto", contou Evelyn Maria de Sena ao UOL, uma das filhas de Daniel.

Na manhã deste domingo (30), Daniel foi transferido para o Hospital Altino Ventura, unidade especializada em oftalmologia. Ele permanece no centro médico, onde passa por procedimentos clínicos. As filhas de Daniel Campelo adiantaram que já estão à procura de assessoria jurídica e que vão processar o estado.

Assista a vídeo momento após o ataque da PM a Daniel Campelo:

“Me ajudem, eu sou pai de família”, pede um trabalhador atingido pela ação fascista da PM de Pernambuco no centro do Recife. É chocante.



Governador ⁦@PauloCamara40⁩ precisa dar imediatamente uma demonstração inequívoca de que ainda mantém controle sobre a Polícia Militar. pic.twitter.com/PBBkOoDkBe — Aquiles Lins (@linsaquiles) May 29, 2021

