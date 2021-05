À revelia do governo, PM reprime com bombas e violência ato pacífico pelo ‘Fora Bolsonaro’ no Recife

Ato seguia pacífico e cumpria as recomendações de segurança, com uso de máscara e distanciamento edit

Rede Brasil Atual - A Polícia de Militar de Pernambuco reprimiu com violência a manifestação das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, na manhã deste sábado (29), realizado em Recife. Os policiais atiraram bombas e balas de borracha e usaram spray de pimenta contra os manifestantes nas proximidades da ponte Duarte Coelho, região central da cidade. Em todo o Brasil, as manifestações ocorrem com tranquilidade e com as pessoas respeitando as recomendações de segurança.

O protesto em Recife seguia pacífico e cumpria as recomendações de uso de máscaras e distanciamento entre manifestantes, pela Avenida Conde da Boa Vista. Durante a caminhada, o Batalhão de Choque interrompeu o ato com violência. A vice-governadora Luciana Santos (PCdoB) afirmou a repressão policial ocorreu à revelia do governo do estado. “Isso não foi autorizado pelo governo do estado. O governador Paulo Câmara tem se pautado pelo diálogo. Nós condenamos esse tipo de atitude dos policiais e o acontecido terá consequências”, afirmou.

Ao Brasil de Fato, a vereadora do Psol Dani Portela, que estava na manifestação, criticou a truculência policial. “Isso é um absurdo. Nós estamos aqui protestando contra o governo Bolsonaro, cobrando vacina e auxílio emergencial e somos recebidos dessa forma pela Polícia Militar. Não podemos admitir isso”, disse.

O historiador e comunicador Jones Manoel também denunciou a violência. Segundo ele, várias pessoas foram agredidas e outros manifestantes, assim como ele, se esconderam em lojas para não serem presos. “O batalhão de choque tá fazendo circulação pela rua da aurora e prendendo todo mundo. Estão passando o rodo e batendo em todo mundo. O governador Paulo Câmara quer mostrar serviço ao presidente Bolsonaro?”, denunciou e questionou, em seu Twitter.

A vereadora Liana Cirne (PT) foi atingida por spray de pimenta na Ponte Princesa Isabel, nas proximidades do Palácio do Campo das Princesas.

Assista:

“Me ajudem, eu sou pai de família”, pede um trabalhador atingido pela ação fascista da PM de Pernambuco no centro do Recife. É chocante.



Governador ⁦@PauloCamara40⁩ precisa dar imediatamente uma demonstração inequívoca de que ainda mantém controle sobre a Polícia Militar. pic.twitter.com/PBBkOoDkBe — Aquiles Lins (@linsaquiles) May 29, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.