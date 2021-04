Governadores do Nordeste celebram restituição dos direitos políticos de Lula

Os governadores petistas do Nordeste comemoram a restituição dos direitos políticos do ex-presidente Lula pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira, 15 edit

247 - Os governadores petistas do Nordeste comemoram a restituição dos direitos políticos do ex-presidente Lula pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira, 15.

A Corte declarou que o ex-juiz da Lava Jato, Sergio Moro, e todo o juízo de Curitiba são incompetentes para julgar os processos contra o ex-presidente.

“Conversei por telefone, há pouco, com o ex-presidente Lula. Um exemplo vivo de que toda luta por Justiça vale à pena. Sempre”, comentou o governador do Ceará, Camilo Santana.

“O STF manteve a decisão que anulou as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal do Paraná. É a vitória da verdade e a esperança de dias melhores para o povo brasileiro”, declarou Rui Costa, governador da Bahia.

“Livre e elegível! A decisão do STF é o início de uma correção histórica em meio a tantas perdas irreparáveis. O reconhecimento da incompetência do juiz Moro para julgar o presidente Lula é a primeira de muitas vitórias da democracia que estão por vir. Brilha uma estrela”, comemorou a governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte.

“Todos nós queremos democracia e justiça. E foi isso que o STF fez com a decisão de arquivar os procedimentos contra o presidente Lula, que tiraram dele direitos políticos - claramente uma artimanha para que não fosse eleito em 2018”, destacou Wellington Dias, governador do Piauí.

