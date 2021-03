'Hospitais privados de Fortaleza estão em colapso', diz secretário de Saúde do Ceará

Segundo o secretário de Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins, a rede privada de Fortaleza já registra ocupação de 100% dos leitos em função do agravamento da pandemia. "Todos os hospitais privados de Fortaleza estão em colapso, 100% deles", afirmou Martins edit

247 - O secretário de Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins, afirmou que a rede hospitalar privada de Fortaleza já registra uma ocupação de 100% dos leitos de enfermaria e UTI em função do agravamento da pandemia de Covid-19.

"Todo o estado brasileiro está em situação muito difícil. Todos os hospitais privados de Fortaleza estão em colapso, 100% deles. Diariamente eu tenho solicitações para ajudar, para colaborar, e essa integração do Ceará como um todo é agora mais importante”, disse Martins, conforme reportagem do G1 Ceará.

De acordo com o governador, Camilo Santana (PT), o estado deverá anunciar um endurecimento das medidas adotadas para o combate à pandemia. ditar regras mais duras. “Vamos anunciar nesta semana novas medidas. Sei que são medidas duras que afetam a economia do estado, afeta a vida das pessoas, mas o estado tem faz um esforço de fazer medidas importantes que possam socorrer e que apoiar as famílias mais vulneráveis do estado do Ceará. Em breve vamos anunciar novas medidas”, afirmou Camilo.

Ainda segundo ele, o estado deverá receber ainda nesta semana o 9º lote de vacinas contra Covid-19, com 180 mil doses. “Estamos lutando muito pelas vacinas. Aliás vamos receber um lote de 180 mil vacinas agora provavelmente amanhã no Ceará. Vamos dar continuidade, mas tem sido muito pequena a quantidade diante da necessidade, disse.

