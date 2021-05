Incêndio atinge ala para pacientes com Covid em hospital de Aracaju

247 - Um incêndio foi registrado no início da manhã desta sexta-feira (28) no Hospital Municipal Nestor Piva, na zona norte de Aracaju. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as chamas foram controladas, mas há feridos. Cerca de 60 pacientes que estavam internados na ala destinada para o atendimento de infectados pela Covid-19 tiveram que ser transferidos para outras unidades. O fogo teria começado em um aparelho de ar-condicionado.

“Esse incêndio pode ser considerado de grandes proporções devido às consequências. O problema maior foi a quantidade de fumaça acumulada na área Covid e a retirada das vítimas, que estavam acamadas, e a organização da cena para a remoção até outras unidades hospitalares", disse o capitão do Corpo de Bombeiros, Breno Queiroz, de acordo com reportagem do G1.

Conforme o boletim epidemiológico do novo coronavírus da Secretaria de Estado da Saúde, 10 pacientes aguardavam vagas por leitos de UTI na unidade hospitalar.

