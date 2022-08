Ipec: Marília Arraes lidera com folga em Pernambuco

A candidata do Solidariedade tem 33% dos votos na disputa pelo governo estadual. Quatro candidaturas (veja na foto) empataram tecnicamente no limite da margem de erro edit

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa Ipec, divulgada nesta terça-feira (30) e encomendada pela Globo, mostrou a candidata do Solidariedade ao governo de Pernambuco, Marília Arraes, na liderança, com 33% das intenções de voto, mesmo percentual apresentado no levantamento anterior do instituto, em 15 de agosto. Deputada federal, Marília foi Secretária de Juventude e Emprego de Pernambuco, e também ocupou Secretária de Juventude e Qualificação Profissional do Recife.

Em segundo lugar ficou Raquel Lyra (PSDB), com 12%. Eram 11% na pesquisa anterior. De janeiro de 2017 a março de 2022, a tucana foi prefeita de Caruaru, principal economia do Agreste pernambucano.

Os números apontaram que Anderson Ferreira (PL) conseguiu 11%. Eram 10% no levantamento anterior. Ele é ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, cidade que faz fronteira com o Sul de Recife, capital de Pernambuco.

Miguel Coelho (União Brasil) ficou na terceira posição, com 9%, mesmo percentual da última pesquisa. Ele foi prefeito de Petrolina, cidade que é a maior economia do Sertão pernambucano.

As cidades de Jaboatão, Caruaru e o município sertanejo estão entre os 10 maiores PIBs de Pernambuco.

Atual deputado federal, o ex-vereador do Recife Danilo Cabral (PSB) ocupou a quarto posição, com 8% dos votos na pesquisa. Eram 6% no último levantamento.

Os quatro candidatos - Marília, Raquel, Ferreira e o parlamentar - continuam empatados tecnicamente no limite da margem de erro, de três pontos percentuais para mais ou para menos.

De acordo com os números, João Arnaldo (PSOL) teve 2% (1% na pesquisa anterior). Três candidaturas alcançaram 1% - Pastor Wellington (PTB), que tinha 0% na pesquisa anterior, Claudia Ribeiro (PSTU), com 1% na pesquisa anterior e Jones Manoel, do PCB (manteve 1%).

Três candidatos ficaram com 0% - Jadilson Bombeiro, do PMB (1% na pesquisa anterior), Ubiracy Olímpio, do PCO (0% na pesquisa anterior)

Brancos e nulos somaram 13%. Eram 17% na pesquisa anterior. Não souberam ou não responderam, 9% (9% na pesquisa anterior).

Foram entrevistadas 1.200 pessoas entre 27 e 29 de agosto em 51 cidades. O nível de confiança foi de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR08477/2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.