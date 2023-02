Joaquim Barbosa critica deputado bolsonarista que comparou a Bahia ao Haiti: "instrua-se, eduque-se"

Apoie o 247

247 - O ex-presidente do do Supremo Tribunal Federal (STF Joaquim Barbosa usou as redes sociais para criticar o deputado federal bolsonarista Mauricio Marcon (Podemos-RS) que comparou a Bahia ao Haiti durante uma transmissão ao vivo realizada no Instagram e disse que o estado brasileiro é "sujo e pichado". "Instrua-se, eduque-se”, postou o ex-ministro.

“Caro Deputado Marcon: instrua-se, eduque-se, retenha essa baba ofídico-peçonhenta que emana da tua boca, seiva da violência que grassa em nosso país. Conheça direito a Bahia, o seu peso histórico, a sua estupenda arte, as suas magníficas igrejas, ie, a sua gigantesca e decisiva”, escreveu Barbosa no Twitter.

Em uma outra postagem, Barbosa também ressaltou que “há na BA milhares de gaúchos que foram visitar e por lá ficaram. Idem no Rio. Explique: por que existe uma certa “diáspora gaúcha” em vários Estados, sobretudo no Norte e Centro-Oeste?”.

Por meio de nota enviada à imprensa, o deputado tentou justificar a comparação entre a Bahia e o Haiti alegando que a "política desastrosa de governos populistas" atrapalhou o desenvolvimento de ambos, em um ataque indireto aos eleitores do presidente Luiz INácio Lula da Silva (PT) no estado.

Na live, segundo o portal UOL, Marcon também havia feito rererência aos eleitores nordestinos ao afirmar que a pobreza no Nordeste é causada por políticos para angariar votos. "Se o Brasil tivesse uma educação melhor, com renda melhor, o Lula não seria presidente. O interesse desses políticos é que continue ruim", disse.

