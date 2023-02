Deputado do Sul ataca eleitores de Lula e Bahia: “É um Haiti, lugar sujo e pichado” (vídeo)

Apoie o 247

247 - Bolsonarista, o deputado federal Mauricio Marcon (Podemos-RS) promoveu uma série de ataques xenófobos contra os baianos em uma live.

Ele comparou, durante a transmissão ao vivo realizada no Instagram ontem, a Bahia ao Haiti e disse que o estado brasileiro é "sujo e pichado".

O parlamentar, que se identifica como conservador e antipetista, fez a fala preconceituosa após criticar o Nordeste pela votação expressiva em Lula (PT) na disputa presidencial.

De acordo com portal UOL, Marcon ainda disse que a pobreza no Nordeste é causada por políticos para angariar votos. "Se o Brasil tivesse uma educação melhor, com renda melhor, o Lula não seria presidente. O interesse desses políticos é que continue ruim".

CANALHA🚨: O Deputado Fedral Mauricio Marcon (Podemos-RS) diz que o estado da Bahia é “sujo e pichado" e o compara com o Haiti. Ele também disse que o povo nordestino “Não tem compromisso”



Isso durante transmissão ao vivo realizada no Instagram. pic.twitter.com/DiIWSI4UDw February 7, 2023

