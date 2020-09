Livraria Saraiva fecha todas as suas unidades em Salvador

A partir de segunda-feira (21), as quatro operações na capital serão descontinuadas; no último fim de semana de funcionamento, lojas têm descontos de até 90% edit

247 - Após 13 anos de operação em Salvador, a partir amanhã (21) todas quatro Mega Stores da Livraria Saraiva na capital baiana deixam de funcionar. A informação é do Correio da Bahia.

A confirmação foi feita ao CORREIO, pela gerente das unidades da rede no estado, Elisângela Nunes. A empresa não quis comentar o motivo do fechamento nem deu detalhes sobre o volume de demissões com o fim das lojas físicas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.