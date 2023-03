'Lula é verdadeiramente parceiro da Paraíba e do Nordeste', diz João Azevedo

Ao lado do presidente, governador paraibano celebrou a instalação do primeiro complexo associado de energia renovável do País, que vai abastecer 1,3 milhão de residências por ano edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governador da Paraíba, João Azevedo (PSB), destacou nesta quarta-feira (22) a parceria do estado com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois participaram da inauguração do primeiro complexo associado de geração de energia renovável do Brasil que integra a geração de energias eólica e solar fotovoltaica.

“Fico muito feliz em fazer a inauguração do Parque Eólico Chafariz, em Santa Luzia, ao lado do presidente Lula, que é, verdadeiramente, um parceiro do Nordeste e da nossa Paraíba. Um trabalho fortalecido, que reconhece a grandeza da nossa região”, disse João Azevedo pelo twitter.

O governador enfatizou que a Paraíba é o primeiro estado do Brasil a ter um sistema híbrido em energias renováveis. “O complexo da Neoenergia recebeu investimentos de R$ 3 bilhões e é pioneiro, gerando energia solar e eólica”, afirmou Azevedo.

O empreendimento se estende por uma área de 8,7 mil hectares nos municípios paraibanos de Santa Luzia, Areia de Baraúnas, São José de Sabugi e São Mamede. Cerca de 250 famílias da região foram beneficiadas com o arrendamento de terras para a instalação dos aerogeradores e painéis fotovoltaicos. A energia gerada pelo complexo é de 0,6 gigawatts, suficiente para abastecer 1,3 milhão de residências por ano.

Em nota, a Presidência da República destacou o avanço da capacidade do Brasil na geração de energia limpa. “Ao fim de 2006, ano anterior ao lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) [de investimentos em infraestrutura], a capacidade instalada de usinas eólicas era de 237 megawatts. Em 2014, a potência instalada chegou a 3.106 megawatts”, informou. (*Com Agência Brasil)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.