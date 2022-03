Lula fala em recuperar Petrobrás e defende botijão de gás na cesta básica

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve nesta quinta-feira (31) no lançamento da pré-candidatura de Jerônimo Rodrigues (PT), atual secretário de Educação, ao governo da Bahia. A cerimônia aconteceu no Wet Salvador, na Avenida Paralela, e contou com a presença do atual governador, Rui Costa, do senador Jaques Wagner e da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann.

Lula fez longos elogios aos presentes. “Esse homem é um dos maiores exemplos de dignidade”, falou sobre Otto Alencar, lembrando do desempenho do parlamentar, que também é médico, na CPI da Covid. E resgatou a atuação de Wagner no Ministério do Trabalho durante seu governo: “90% das categorias organizadas faziam acordo salariais acima da inflação. Esse ano foram apenas 7%. 93% fizeram acordos iguais ou inferiores à inflação”. Já Jerônimo foi comparado pelo ex-presidente ao personagem “Jerônimo, o herói do sertão”

O evento aconteceu após Rui Costa, que havia ficado sem apoio do PP na chapa, ter fechado aliança com o MDB no estado , que deixou o apoio ao principal adversário, ACM Neto. Otto Alencar, que disputará reeleição ao Senado pelo PSD, completa a chapa.

Em seu discurso, Lula falou que o Brasil recuperará a democracia nessas eleições. “Em 2018, a mentira e a ignorância venceram a inteligência. Mas em 2022, a esperança vai vencer e vamos acabar com esse fascismo e recuperar a democracia no Brasil”.

Falou em recuperar a Petrobrás defendeu o botijão de gás como item da cesta básica. “As pessoas não podem pagar 10% do salário mínimo num botijão de gás. Ele deveria ser distribuído e fazer parte da cesta básica”, afirmou.

Sobre Bolsonaro, observou que “a única coisa que ele sabe fazer é contar sete mentiras por dia, e o povo não quer sete mentiras por dia”. E deu um conselho ao presidente: “se não sabe governar, pede para ir ao banheiro e não volta mais”.

Assista à íntegra de seu discurso:

