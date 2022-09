Lula lidera com 60% na Paraíba e Bolsonaro tem 25%, aponta pesquisa Vox Populi

Apoie o 247

247 - Pesquisa presencial do instituto Vox Populi entre eleitores da Paraíba, divulgada com exclusividade pelo Brasil 247 nesta sexta-feira (9), mostra que o ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera no estado com ampla vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o Vox Populi, Lula tem 60% de intenções de voto na Paraíba. Bolsonaro vem em segundo, com 25%. Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro com 5% e Simone Tebet (MDB) tem 1%. Outros candidatos somam 1%. Brancos e nulos somam 4% e indecisos, 4%.

Na modalidade espontânea, Lula aparece com 59% de menções, enquanto Bolsonaro tem 25%. Ciro Gomes tem 4% e Simone Tebet, 1%.

Lula tem 63% da preferência das mulheres da Paraíba e 57% dos homens, enquanto Bolsonaro tem 20% e 30%, respectivamente. O ex-presidente tem 68% de intenções entre católicos contra 19% de Bolsonaro, mas entre evangélicos, Lula fica atrás de Bolsonaro com 36% a 47%.

Em um cenário de segundo turno, Lula venceria com 65% de intenções de voto, contra 27% de Bolsonaro. Brancos e nulos somam 6% e indecisos, 2%.

A pesquisa Vox Populi ouviu de maneira presencial 1.020 eleitores de 49 municípios da Paraíba, entre os dias 2 e 5 de setembro de 2022. A margem de erro é de 3,1% para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-04946/2022.

