Lula participa de cerimônia de retomada de obras da BR-101 e diz que o Brasil voltou a funcionar: "e agora não para mais"

A cerimônia em Maruim, Sergipe, simboliza "a retomada de todas as obras rodoviárias do país, que são muitas", afirmou o ministro dos Transportes, Renan Filho edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Lula (PT) participou nesta quarta-feira (15) em Maruim, Sergipe, da cerimônia alusiva à retomada das obras de duplicação da BR-101/SE. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL), o ato simboliza "a retomada de todas as obras rodoviárias do país, que são muitas".

"Temos 453 contratos no DNIT [Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes] e no Ministério dos Transportes que estavam ou paralisados ou recebendo menos recursos do que a necessidade que a obra tinha para andar no ritmo que as pessoas esperam", disse Filho, que afirmou que a volta de Lula à Presidência faz com que o Brasil volte a investir: "estar de volta significa retomar obras paralisadas há anos, gerar empregos, acreditar na competitividade nacional”.

O presidente Lula declarou que o Brasil agora 'volta a funcionar e não para mais'. "É importante ter clareza que o país vai voltar a funcionar. Durante a campanha eu dizia que o Brasil iria voltar à normalidade. O que é voltar à normalidade? É fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Esse país tinha no PAC tinha quase todas as obras de infraestrutura desse país, muitas delas orientadas pelos governadores da época, pelos prefeitos, e eu não sei por que foram paralisadas. Então nosso companheiro Renan [Filho], nosso ministro dos Transportes, sabe que nós vamos tentar colocar o Brasil em funcionamento. Eu disse ontem na Bahia: a roda gigante da economia vai voltar a funcionar. Ela vai voltar para fazer estradas, Minha Casa, Minha Vida, escolas de tempo integral, com o Bolsa Família mais forte. Ou seja, a gente vai voltar. Já fiz reunião com os reitores do Brasil inteiro, a gente vai voltar a fazer universidade, voltar a fazer a universidade funcionar direitinho, os centros de pesquisa voltarem a funcionar, os estudantes vão crescer mais o Reuni [Reestruturação e Expansão das Universidades Federais], o Fies [Fundo de Financiamento Estudantil]. Esse país vai voltar para o lugar em que deveria sempre estar. Quando eu deixei a Presidência esse país era a 6ª economia do mundo. Hoje eu nem sei em que lugar que ele está. O dado concreto é que o país vai voltar a crescer, vai voltar a funcionar, o povo vai voltar a trabalhar, vai voltar a ganhar salário e as pessoas vão voltar a ser felizes. A nossa vinda a Maruim é exatamente para isso, para dizer: o Brasil vai voltar a funcionar".

Ele também fez uma aceno ao Congresso Nacional, ao agradecer aos congressistas por terem aprovado a PEC da Transição no final de 2022. A emenda à Constituição ampliou o limite de gastos do governo federal. “Temos que agradecer a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, porque eles aprovaram a PEC que permitiu que a gente pudesse retomar as obras. Essa conquista nós temos que agradecer a todos os deputados e senadores que votaram na PEC que permitiu que a gente voltasse a fazer o Brasil funcionar”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.