Marília Arraes fica no PT e será candidata ao Senado, diz jornal

247 - A deputada federal Marília Arraes ficará no PT e será a candidata dos trabalhadores ao Senado na chapa de Danilo Cabral (PSB) que disputa o governo de Pernambuco, revela o Blog de Jamildo Melo, no Jornal do Commercio. Os ponteiros foram acertados em reunião sigilosa entre o prefeito do Recife, João Campos (PSB), e dirigentes do PT e do PSB em Brasília, no sábado, 19.

Marília Arraes avaliava a possibilidade de deixar o PT, e chegou a explorar opções como PSol, Cidadania e Solidariedade. A parlamentar estava incomodada em não estar recebendo apoio à sua intenção de disputar a vaga no Senado, apesar de ela aparecer à frente de todos os demais pré-candidatos nas pesquisas eleitorais, disseram fontes ligadas ao PT em Pernambuco.

Na próxima segunda-feira, 21, a deputada terá um encontro pessoal com Lula, em São Paulo, para discutir a sucessão em PE.

