Sem apoio para disputar o Senado, Marília Arraes pode deixar o PT

Apoie o 247

ICL

Paulo Emílio, Brasil 247 - A deputada federal Marília Arraes avalia a possibilidade de deixar o PT e ingressar em outro partido de esquerda, tendo o PSOL como destino mais provável. Outras opções que estão sendo avaliadas seriam o Cidadania e o Solidariedade. Fontes ligadas ao PT em Pernambuco avaliam que a parlamentar não vem recebendo apoio à sua intenção de disputar uma vaga no Senado, apesar de ela aparecer à frente de todos os demais pré-candidatos nas pesquisas eleitorais. Marília deverá decidir se permanece ou não no PT até o dia 2 de abril, quando termina o prazo da janela partidária.

Marília, porém, não confirma que poderá deixar o PT e diz que poderá recompor os laços com o PSB se isso facilitar o apoio à sua candidatura ao Senado e tiver impacto positivo na campanha presidencial de Lula. A movimentação, neste caso, está mais ligada a uma disputa interna.

"Estou disposta a recompor com o PSB. O próprio Danilo Cabral já disse que a candidata seria eu. Com exceção de João Campos [atual prefeito do Recife e primo da parlamentar], todo o PSB prefere que eu seja a candidata apoiada por eles”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um interlocutor, contudo, observa que a situação que resultou na saída da parlamentar da eleição para o Palácio do Campos das Princesas em 2018 poderá se repetir.

“Na época, a única diferença é que o PT local pressionou por apoiar o PSB. Agora existe a possibilidade que ela saia do partido. Boa parte da situação está ligada ao grupo do senador Humberto Costa, que vem cobrando a fatura por ter sido retirado da disputa estadual deste ano em função da conjuntura nacional”, disse a fonte sob a condição de permanecer anônima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um outro entrave para um maior apoio do PT à sua candidatura está junto ao PSB. A legenda socialista vem fazendo pressão para que o Partido dos Trabalhadores apoie a candidatura do deputado federal Danilo Cabral ao Governo do Estado, além de já ter condicionado o apoio do partido em nível nacional à postulação de Márcio França ao governo de São Paulo, a despeito de Fernando Haddad estar à frente das pesquisas eleitorais.

“O PT nacional até quer Marília na disputa por uma vaga ao Senado. Mas o ex-presidente Lula sequer a recebeu para discutir o assunto. Não houve um único gesto de Lula ou da direção nacional neste sentido”, disse uma fonte ao Brasil 247.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: