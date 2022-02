Menina assiste a palestra sobre educação sexual e denuncia primo por estupro

Segundo as investigações, o suspeito se aproveitava do parentesco e proximidade com a adolescente para cometer os abusos edit

247 - Um homem de 23 anos foi preso por estupro de vulnerável nesta quinta-feira (17), após a vítima, prima dele, atualmente com 16 anos, assistiu a uma palestra sobre educação sexual. A Polícia Civil do Ceará informou que os crimes ocorreram entre 2017 e 2018 em Acaraú (CE), a cerca de 240 quilômetros de Fortaleza, capital do estado. As informações foram publicadas pelo jornal O Globo.

De acordo com as investigações, o suspeito se aproveitava do parentesco e proximidade com a adolescente para cometer os abusos, quando a mãe dela não estava por perto.

O caso foi descoberto em outubro de 2018, após a menina denunciar a situação para a família enquanto assistia a uma palestra no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Regional de Acaraú. O suspeito se encontra à disposição da Justiça.

