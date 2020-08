Ministro do Desenvolvimento está em Jati para avaliar danos causados por vazamento em barragem

247 - O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, viajou para Jati, no Ceará, neste sábado (22) para avaliar os danos causados por um vazamento na Barragem Jati na sexta-feira (21), que obrigou 2 mil pessoas a evacuarem o local. A obra foi inaugurada recentemente por Jair Bolsonaro.

"Sobre a situação da Barragem Jati - CE. Na tarde de ontem, tão logo fui informado sobre o rompimento de uma tubulação, determinei a mobilização de todo o efetivo do MDR na região, bem como da Defesa Civil Nacional, para as medidas de avaliação de riscos e assistência às famílias. Por determinação do presidente Jair Bolsonaro, desde os primeiros momentos, estamos em contato permanente com o governador, Camilo Santana, e a prefeita de Jati, Neta de Toim, oferecendo o apoio e cooperação para a superação deste incidente. Acabamos de chegar em Jati. Farei uma visita ao local acompanhado do Secretário Nacional de Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas. Vamos à Barragem para avaliar os danos causados pelo vazamento. Cabe ressaltar que o trabalho de recuperação já foi iniciado. Também visitaremos as famílias que foram obrigadas a sair de suas casas, atendendo às medidas de segurança previstas no Plano de Ação Emergencial. Tomamos todas as medidas necessárias para preservar as vidas em primeiro lugar. O vazamento foi contido ainda na noite passada", escreveu o ministro.

