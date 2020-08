Vazamento em obra recém-inaugurada em Jati, Ceará, provoca evacuação de 2 mil pessoas

Metrópoles - Pelo menos 2 mil pessoas tiveram de ser evacuadas na madrugada deste sábado (22/8) nas imediações da Barragem Jati, que fica no município de mesmo nome, na região sul do Ceará. Na sexta-feira (21/8), o rompimento de uma tubulação gerou vazamento na obra do Eixo Norte do Projeto Integração do rio São Francisco. A intervenção foi inaugurada recentemente pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

Ainda na sexta, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) chegou a divulgar uma nota afirmando que a situação estava contida, no entanto, durante a noite, os habitantes que residem num raio de 2 km da barragem começaram a ser avisados da evacuação por meio de carros de som, segundo o jornal Folha de S. Paulo. Alguns também foram procurados diretamente em casa por profissionais da Defesa Civil e da operadora do reservatório.

