Morre Roberto Santos, ex-governador da Bahia e ex-ministro de Sarney

247 - O ex-ministro Roberto Santos, um dos políticos nordestinos mais tradicionais da época da ditadura militar brasileira, morreu aos 94 anos nesta terça-feira, 9, em Salvador. Ele estava internado havia duas semanas por conta de uma infecção urinária.

Ele era médico e iniciou sua carreira política durante a ditadura. Entre 1975 e 1979, foi governador da Bahia, apontado pelo então ditador general Ernesto Geisel para conter uma crise política entre setores políticos no estado.

Com o fim do regime militar, Santos foi ministro da Saúde do governo de José Sarney (MDB) entre 1986 e 1987.

O político baiano era filho do fundador da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Edgar Santos.

