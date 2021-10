"Não podemos permitir mais que se ganhe eleição com fake news", diz Lídice da Mata, relatora da CPMI das Fake News

A deputada federal falou à TV 247 diretamente do ato pelo "Fora Bolsonaro" na Bahia e destacou que até "a facada está se demonstrando agora que foi uma fake news", em referência ao documentário produzido por Joaquim de Carvalho. Assista edit

247 - A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA), relatora da CPMI das Fake News, falou à TV 247 neste sábado (2) diretamente da manifestação pelo "Fora Bolsonaro" na Bahia e disse que o país não pode admitir novamente a eleição de um presidente com base em notícias falsas.

Ela contou que a expectativa que se tem é de retomar os trabalhos da CPMI logo após o término da CPI da Covid. "Nós acreditamos que os dois processos no Supremo Tribunal Federal e mais a própria investigação da CPI da Pandemia, que diz respeito às fake news nesse período da pandemia, vão nos dar a possibilidade de um relatório até rápido".

"É importante dizer: nós não podemos permitir mais que se ganhe eleição no Brasil com fake news. Estamos atentos a isso. Há diversos projetos na Câmara, mas é preciso a conscientização da população. Não caia em calúnia, em difamação, em fake news", alertou a parlamentar.

Ela ainda comentou sobre a importância dos atos contra o atual governo federal e destacou, em referência ao documentário produzido por Joaquim de Carvalho, da TV 247, que até mesmo a "facada" sofrida por Jair Bolsonaro durante a eleição de 2018 está se revelando uma fake news. "Essa grande manifestação que nós temos aqui na Bahia é uma manifestação que marca o início do processo de unificação dos partidos, dos movimentos sindicais, da construção de uma frente ampla pelo 'Fora Bolsonaro' e pelo impeachment já. O processo de fake news fez parte dessa construção que é absolutamente mentirosa, contra todas as forças políticas de esquerda no Brasil, contra Lula, contra Dilma. A facada está se demonstrando agora que foi também uma fake news"

"O povo unido realmente tem condição de mudar. Quando o povo quer, o povo pode", declarou.

