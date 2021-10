Manifestantes denunciam inflação e negacionismo em atos contra Bolsonaro

Manifestantes de várias cidades brasileiras já estão indo às ruas para as concentrações iniciais dos protestos pelo impeachment de Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, internautas lembraram alguns problemas como a alta da inflação e o negacionismo do governo durante a pandemia edit

247 - Manifestantes de várias cidades brasileiras já estão indo às ruas para as concentrações iniciais dos protestos pelo impeachment de Jair Bolsonaro que acontecerá em mais de 300 municípios brasileiros neste sábado (2). Nas redes sociais, internautas lembraram alguns problemas como a alta da inflação e as declarações negacionistas de Bolsonaro durante a pandemia do coronavírus.

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a inflação oficial do país, aumentou de 8,35% para 8,45% neste ano. A meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,75% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

São Paulo, maior cidade do país, terá dez carros de som e marcha de artistas.

Fora do Brasil, as manifestações já começaram em países como França, Espanha e Alemanha.

Quando indagado sobre as mortes por Covid, disse: "E daí?" e "Não sou coveiro", mostrando desprezo pela população #2OutForaBolsonaro pic.twitter.com/sNAxBsHPsK — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) October 2, 2021

No Recife não vai ser fraco não! Um “fora Bolsonaro” tampa de Crush, virado num mói de coentro. Vaza, febre do rato! #2OutForaBolsonaro https://t.co/61fYuwW36O PUBLICIDADE October 2, 2021





Nosso mandato já se concentra em São Brás agora! O Jair vai Cair ✊🏾 #2OutForaBolsonaro #ForaBolsonaroGenocida pic.twitter.com/guUXlCgtsI — Vivi Reis (@vivireispsol) October 2, 2021

#2OutForaBolsonaro por todo o país e em Acari/RN.



🗣️ O povo não aguenta mais esse governo! pic.twitter.com/7VVMpjmGGY — PT Brasil (@ptbrasil) October 2, 2021

Militância petista já se organizando pro #2OutForaBolsonaro em Belém, no Pará 😍 pic.twitter.com/H6VL4POBjA — PT Brasil (@ptbrasil) October 2, 2021

