Ato em SP terá 10 carros de som e marcha de artistas

247 - O protesto pelo 'Fora Bolsonaro' deste sábado (2) na cidade de São Paulo contará com 10 carros de som espalhados ao longo da avenida Paulista. Um grupo de artistas fará uma marcha saindo da Praça Roosevelt, na região central da capital paulista, e vai se unir ao ato na avenida Paulista, que será iniciado com um ato ecumênico.

As manifestações nacionais contra Bolsonaro terão membros de 21 partidos políticos, sociedade civil, movimentos populares, além de ativistas e artistas, no país. Será o sexto protesto da Campanha Fora Bolsonaro, que acontece desde 29 de maio. Bolsonaro é alvo de mais de 120 pedidos de afastamento. Atualmente ele está com rejeição recorde. Pesquisa PoderData, feita de 27 a 29 de setembro, apontou que 58% dos brasileiros reprovam o desempenho pessoal de Jair Bolsonaro (leia a íntegra na Revista Forum).

