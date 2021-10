No Maranhão, Lula lidera corrida para a presidência e Flávio Dino para o Senado, diz pesquisa

Pesquisa do Instituto Exata apontou que o ex-presidente Lula lidera a corrida presidencial, com 62% dos votos. Em segundo lugar ficou Jair Bolsonaro (17%). Na disputa pelo Senado, o governador Flávio Dino (PSB) fica em primeiro lugar, com 40% das intenções de voto, seguido pela ex-governadora Roseana Sarney (MDB), com 22% edit

247 - Pesquisa do Instituto Exata, feita com 1.432 pessoas no Maranhão, entre 24 e 28 de setembro sobre o cenário eleitoral no Maranhão e divulgada nesta sexta-feira (2), apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a corrida presidencial, com 62% dos votos. Em segundo lugar ficou Jair Bolsonaro (17%), seguido por Ciro Gomes, do PDT (6%), por Sérgio Moro (sem partido), com 2%, e pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que tem a preferência de 1% dos eleitores. 8% votarão em branco ou nulo e 4% não sabem ou não responderam. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na disputa pelo Senado, o governador Flávio Dino (PSB) lidera com 40% das intenções de voto, seguido pela ex-governadora Roseana Sarney (MDB), com 22%. O senador Roberto Rocha (PSDB) aparece em terceiro com 12%. O ex-prefeito de São Luís Edivaldo Holanda Júnior (PDT), e deputado Josimar do Maranhãozinho (PL), têm 6% cada. Fecha a lista o deputado Othelino Neto (PV), que soma 3%. Brancos e nulos representam 5%, e 6% não sabem ou não responderam (leia a íntegra na Revista Forum).

