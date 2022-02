No Recife, bolsonaristas tentam soltar pipa “Bolsonaro 2022”, mas são impedidos e escorraçados por multidão (vídeo)

Apoie o 247

247 - Bolsonaristas tentaram na tarde deste domingo (13) soltar uma pipa no "Marco Zero" fazendo referência a "Bolsonaro 2022”, mas foram impedidos por uma multidão que vaiou a ação, como mostra o vídeo abaixo.

A multidão que acompanhou o ato desastrado gritou em coro na praça o nome do ex-presidente Lula.

Veja:

Com medo do linchamento, os bolsonaristas pediram ajuda da polícia para levantar o artefato, mas foram embora escoltados pela polícia, sem conseguir realizar o ato.

Em Pernambuco, sua terra natal, o ex-presidente Lula (PT), que nasceu em Caetés, um distrito do município de Garanhuns no interior do estado, tem 62% das intenções de voto para retornar à Presidência da República, mostra pesquisa Vox Populi, contratada pelo Partido dos Trabalhadores, divulgada no dia 28 de janeiro.

