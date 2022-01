Olinda cancela carnaval de rua e promete auxílio financeiro para quem depende da folia

Apoie o 247

247 - A prefeitura de Olinda anunciou nesta quarta-feira (5) o cancelamento do carnaval de rua em 2022 e prometeu auxílio financeiro para ambulantes e outras pessoas que dependem da festa. Em coletiva de imprensa realizada na sede do poder executivo, a gestão afirmou que o motivo é evitar a disseminação da Covid-19, levando em conta, também, a alta nos casos de influenza. A reportagem é do portal G1.

De acordo com o prefeito da cidade, Professor Lupércio (Solidariedade), a decisão foi construída ao longo do tempo. Ele disse, ainda, que a prioridade é a saúde dos moradores e turistas.

“Sem soberba da nossa parte, o carnaval de Olinda é conhecido mundialmente, que gera empregos diretos e indiretos. Um carnaval, mesmo descentralizado, em que circulam mais de 4 milhões de pessoas”, afirmou.

