"Paralisia da Abreu e Lima foi um crime contra a economia brasileira", diz Lula

247 - O presidente Lula (PT) concedeu entrevista nesta terça-feira (30) à CBN Recife e falou sobre a retomada das obras de ampliação da refinaria Abreu e Lima em Pernambuco. "A paralisia da Abreu e Lima foi um crime contra a economia brasileira, contra a economia de Pernambuco e contra a independência de combustível do Brasil".

"Essa refinaria vai produzir mais 130 mil barris de petróleo. Quando estiver pronta, essa refinaria vai dar um faturamento anual de R$ 100 bilhões. Só para Pernambuco são quase R$ 8 bilhões só em ICMS. Ou seja, em uma demonstração de que a irresponsabilidade da paralisia da empresa, por conta de denúncia nem sempre comprovada, levou o país a ter um prejuízo, que a gente agora está tentando recuperar", acrescentou.

Sem citá-la nominalmente, o presidente criticou o modus operandi da Lava Jato, que destruiu a economia do país com base, muitas vezes, em falsas acusações. "O ideal em qualquer país do mundo é que quando você recebe uma denúncia, uma acusação, você pune aquela pessoa e não pune a empresa. Aqui no Brasil se preferiu punir as empresas. (...) Ela agora está voltando a funcionar, estamos gerando por volta de 7 ou 8 mil empregos ali. Ela vai gerar, direto e indireto, 30 mil empregos. E o que é importante é que vai ajudar a distribuição de riqueza naquele estado, em todas as cidades vizinhas".

