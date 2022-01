PE: Lula tem 62% dos votos, Marília Arraes lidera corrida pelo Senado e Humberto Costa pelo governo, diz Vox Populi

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) tem 62% das intenções de voto dos pernambucanos para retornar à Presidência da República, mostra pesquisa Vox Populi, contratada pelo Partido dos Trabalhadores, divulgada nesta sexta-feira (28).

Após Lula aparecem Jair Bolsonaro (PL) com 14%, Ciro Gomes (PDT) com 6%, Sergio Moro (Podemos) com 2%, João Doria (PSDB) com 1% e Alessandro Vieira (Cidadania) com 1%. 10% responderam nenhum/branco/nulo e 4% não sabe/não respondeu.

Na disputa pelo governo do estado, o senador Humberto Costa tem a dianteira com 37% das intenções de voto. Na sequência estão Raquel Lyra (PSDB) com 17%, Clarissa Tércio (PSC) com 6%, Miguel Coelho (DEM) com 3% e Jones Manoel (PCB) e Danilo Cabral (PSB) com 1% cada.

O levantamento mostra ainda que o PSB tem muito a ganhar com o apoio de Lula a seu candidato ao governo. 47% dos entrevistados disseram que não votariam em alguém apoiado pelo atual governador, Paulo Câmara (PSB). Por outro lado, 35% disseram que 'votariam com certeza' em um nome apoiado por Lula.

Na corrida pela vaga no senado, a atual deputada federal Marília Arraes (PT) lidera com 26% das intenções de voto, seguida por Anderson Ferreira (PL) com 9%, Eduardo da Fonte (PP) com 6%, André de Paula (PSD) com 5% e Silvio Costa Filho (Republicanos) com 3% e Gilson Machado com 3%. Nenhum/branco/nulo são 25%, e não sabe/não respondeu, 23%.

A pesquisa foi realizada entre 22 e 24 de janeiro e ouviu 800 pessoas presencialmente. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado nos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00374/2022.

