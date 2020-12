PF faz operação contra grilagem e mira em desembargadoras e no secretário de Segurança da Bahia

Duas desembargadoras do TJ-BA foram presas por força de mandados de prisão temporária e o secretário de Segurança Pública do estado, Maurício Barbosa, também é investigado. Operação foi autorizada pelo presidente do STJ, ministro Og Fernandes edit

247 - Agentes da Polícia Federal estão cumprindo mandados de busca e apreensão, além de mandados de prisão temporária, em diversos municípios da Bahia, no âmbito de uma operação contra a venda de sentenças judiciais. De acordo com reportagem do G1, duas desembargadoras do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) foram presas por força de mandados expedidos pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Og Fernandes. Segundo a TV Bahia, um outro alvo da operação é o secretário de Segurança Pública do estado, Maurício Barbosa.

Além de Salvador, os mandados estão sendo cumpridos nos municípios de Barreiras, Catu, Uibaí, e também em Brasília (DF). A operação Faroeste, deflagrada nesta segunda-feira(14), apura a regularização de terras griladas consistia na legalização de terras griladas no Oeste do estado por meio da venda de sentenças de juízes e desembargadores. Pelo menos 360 mil hectares de terras teriam sido grilados por meio do esquema.

