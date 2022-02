Polícia Civil deflagra greve em PE

Apoie o 247

247 - O Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol-PE) decretou nesta segunda-feira (14) greve da categoria em protesto em frente ao Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual. O presidente do Sinpol, Rafael Cavalcanti, confirmou a informação, de acordo com reportagem do Jornal do Commercio.

"A greve tem início de forma imediata em todo o Estado. Nenhuma atividade da Polícia Civil será realizada. Dissemos que se essa greve saísse, era culpa do governo. Sem resolver os problemas, tratando a gente com péssimas estruturas, tentando negociar e o Governo não fazendo a parte dele, a categoria não aguentou mais", declarou.

Dentre as reivindicações estão a valorização salarial e funcional do Policial Civil de Base, e a melhoria nas condições de trabalho nas delegacias e institutos de todo o estado.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou na última quarta-feira (9) que o sindicato se abstenha de realizar paralisação de suas atividades, com a advertência de que o descumprimento da ordem acarretaria em multa.

