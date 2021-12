Prefeitura de Itambé (BA) emite alerta de evacuação após rompimento de barragem

"Todos os moradores devem evacuar das margens do rio Verruga com urgência”, disse o comunicado edit

Metrópoles - A Prefeitura de Itambé, no sudoeste da Bahia, fez um alerta para os moradores do pequeno município. Pelo Instagram, o órgão pediu para que os habitantes que residem perto do Rio Verruga evacuem, com urgência, suas casas.

A barragem que se rompeu com as fortes chuvas no estado tem um riacho que é afluente do Verruga e que fica a cerca de 58 km de Itambé, no distrito de Iguá, em Vitória da Conquista.

“Barragem com alto volume de água se rompeu e uma forte enxurrada deve afetar o municípios de Itambé em instantes. Todos os moradores devem evacuar das margens do rio Verruga com urgência”, disse o comunicado.

