Presidente do PT no Maranhão nega racha e diz que aliança com PSB está 'consolidada'

"Falta só homologar", disse o presidente do PT no Maranhão, Francimar Melo, sobre os apoios à reeleição do governador Carlos Brandão e de Flávio Dino para o Senado

247 - O presidente do PT no Maranhão, Francimar Melo, negou que o partido esteja rachado no Estado e afirmou que a legenda tem uma posição “consolidada” em torno dos apoios à reeleição do governador Carlos Brandão (PSB) e de Flávio Dino (PSB) para o Senado Federal. “A aliança está bem pavimentada. Falta só homologar”, disse Melo ao Diário 98.

“Hoje nós temos uma posição que ainda não está oficializada dentro do partido. É de conhecimento que o PT tem uma definição do encontro de tática, e nesse encontro de tática se consolida a posição de que a maioria definiu. Hoje a posição nossa está bem consolidada, de apoio à candidatura do PSB, que é do nosso governador Carlos Brandão”, assegurou Melo.

Ainda conforme o dirigente, “o PT do Maranhão tem um projeto muito claro. Eu tenho dito para a base partidária que nós precisamos fazer uma boa eleição em 22: eleger o presidente Lula para retomada do crescimento e desenvolvimento do nosso país. E que o povo maranhense tenha dias melhores, que tem sofrido muito. Por falta de oportunidade, por falta de políticas claras para a nossa população. A população do Maranhão tem passado necessidade, tem faltado o básico, porque não tem políticas públicas claras”.

“Além disso, a economia tem prejudicado muito nosso povo, principalmente os menos favorecidos. Então precisamos fazer uma boa eleição. Eleger o governador Carlos Brandão, que faz parte do nosso campo; eleger o nosso senador Flávio Dino, que tem sido o timoneiro nesse projeto dentro do estado, pelo trabalho que ele fez. Além de eleger uma boa bancada de deputados estaduais e federais. Precisamos dar sustentação ao governo que virá, que é o do governo do presidente Lula”, destacou.

