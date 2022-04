PT do Maranhão racha e ativistas declaram apoio a Weverton Rocha

Apoie o 247

247 - O PT do Maranhão está dividido. Uma ala do partido defende o apoio a Weverton Rocha (PDT) ao governo estadual, enquanto outra ala prefere Carlos Brandão (PSB).

A ala pró-Weverton realizará um ato nesta quarta-feira, 20, para declarar apoio à pré-candidatura do senador. Já o presidente estadual do PT, Francimar Melo, anunciou apoio a Brandão.

Um dos defensores de Weverton é o presidente do Diretório Municipal do PT de São Luís. Segundo ele, "Weverton esteve ao lado do presidente Lula nas horas mais difíceis, como na luta contra o impeachment e na prisão injusta que ele sofreu".

A presidente da Fetaema (Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado do Maranhão), Ângela Silva, é petista e apoia a militância.

"Nossa decisão em apoiar Weverton é por sua história de militância no movimento estudantil e partidário de esquerda, por respeitar a autonomia dos movimentos sociais, pela defesa de políticas públicas para agricultura familiar, por ter colocado seu mandato de senador como instrumento de defesa das pautas defendidas pelos STTR's, FETAEMA e CONTAG em Brasília, por ter votado contra o golpe que tirou a presidenta Dilma da Presidência da República em 2016, por ter ficado sempre ao lado do presidente Lula, mesmo depois de ter sido injustamente preso", declara Ângela.

Segundo o portal IG, a sigla fechou apoio a Weverton.

