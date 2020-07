Quase um ano após tragédia ambiental, governo Bolsonaro não multou ninguém e ainda deve R$ 43 milhões à Petrobras

Ogoverno Bolsonaro não apenas não conseguiu encontrar e punir os responsáveis como ainda está como uma dívida milionária com a Petrobras por conta do episódio edit

247 - Quase um ano depois do início do vazamento de óleo que atingiu a costa brasileira, um dos maiores desastres ambientais do país, o governo Bolsonaro não apenas não conseguiu encontrar e punir os responsáveis como ainda está como uma dívida milionária com a Petrobras por conta do episódio.

Segundo apontou reportagem do jornal O Globo, com base na Lei de Acesso a Informação (LAI) mostram que a União deve R$ 43 milhões à Petrobras.

As autoridades chegaram a atribuir a responsabilidade pelo vazamento ao navio de bandeira grega Bouboulina, da empresa Delta Tankers. Os responsáveis pela embarcação, no entanto, negaram qualquer envolvimento no vazamento.

