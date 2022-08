Racha na família Ferreira Gomes: candidato de Ciro ao governo do CE, Roberto Cláudio não tem apoio de Cid, diz Ivo

Apoie o 247

247 - O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), afirmou que o apoio do irmão e senador Cid Gomes (PDT) à candidatura do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) ao governo do Ceará "simplesmente não existe". Ele também acusou o partido de alijar o partido de alijar o parlamentar do processo que resultou na escolha de Roberto Cláudio para a disputa estadual.

"Engraçado, pra não dizer outra coisa, o meu partido. Ignora e alija Cid do processo de escolha do candidato. Agora quer enganar os entrevistados de pesquisa exigindo na justiça a menção de um apoio do mesmo Cid a RC [Roberto Cláudio], apoio esse que simplesmente não existe", postou Ivo Gomes nas redes sociais, de acordo com o jornal O Povo.

A postagem faz referência a um pedido de impugnação do PDT contra uma pesquisa eleitoral encomendada pela TV Record, realizada pelo instituto Real Time Big Data. Na ação, o PDT questiona uma das perguntas da ficha de pesquisa que aborda a influência dos candidatos à Presidência da República no voto para o Palácio da Abolição e afirma que” os questionamentos apresentados se revelam tendenciosos, com nítido objetivo de manipular, não apenas o eleitor consultado”. A legenda cobra, ainda, que o nome do senador Cid Gomes seja incluído como apoiador de Roberto Cláudio.

Ivo Gomes defendia que a governadora Izolda Cela (sem partido) disputasse a reeleição, mas ela acabou preterida após uma votação do diretório estadual do PDT. A escolha de Roberto Cláudio contou com o apoio do ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes. Desde então, Cid tem evitado se pronunciar sobre a crise interna e familiar aberta com a decisão.

Ivo, contudo, já afirmou que Roberto Cláudio e Ciro Gomes (PDT) foram os responsáveis por causar “danos” à aliança com o PT, que perdurou por 16 anos.

