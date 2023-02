"Relançar o Minha Casa, Minha Vida também simboliza a reconstrução deste País", diz Lula

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta terça-feira (14), da entrega de 2.745 unidades do programa habitacional no município baiano de Santo Amaro edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que nesta terça-feira (14) viaja para Santo Amaro, na Bahia, para entregar 2.745 unidades do Minha Casa, Minha Vida, afirmou que a retomada do programa habitacional “simboliza a reconstrução deste País”. “Governar é cuidar das pessoas, em vez de deixá-las morando em condições precárias ou endividadas para o resto de suas vidas. Relançar o Minha Casa, Minha Vida também simboliza a reconstrução deste País”, disse Lula ao jornal A Tarde.

Ainda segundo Lula, “relançar o Minha Casa, Minha Vida mostra que estamos colocando o povo, especialmente as pessoas mais pobres e necessitadas, novamente no Orçamento. A ideia é retomar a construção de moradias, em especial para as pessoas mais carentes, com valores subsidiados, para que essas pessoas consigam realizar o sonho da casa própria”.

“Minha obsessão é acabar com a fome e a miséria, retomar aquilo que tínhamos conseguido a duras penas até 2016. Mas não basta garantir que as pessoas façam três refeições por dia. Elas também precisam morar com dignidade. Elas também precisam de empregos, e para isso é necessário que a roda da economia volte a girar. Além de combater o déficit habitacional, o Minha Casa, Minha Vida fortalece a cadeia de materiais de construção e a própria construção civil, um dos setores que mais empregam trabalhadores neste País”, ressaltou.

Na entrevista, Lula destacou que a entrega das obras do Minha Casa, Minha Vida no município baiano fazem parte da retomada do programa, desmontado ao longo do governo Jair Bolsonaro (PL), em diversos estados do Brasil. Nesta linha estão sendo entregues “também em João Pessoa, na Paraíba; Contagem, em Minas Gerais; e Aparecida de Goiânia, em Goiás. E anunciando a retomada de obras de 5.562 moradias em Alagoas, no Maranhão, em Minas Gerais e no Pará”.

Ainda conforme Lula, “o que o governo anterior fez foi paralisar as obras que nós iniciamos. São 14 mil obras paradas pelo País afora, entre as quais quatro mil na área da Educação. Em pouco mais de 40 dias de governo, já tive duas reuniões com os 27 governadores de todo o País. Na última dessas reuniões, combinamos que durante o mês de fevereiro, com base nas necessidades que cada um desses governadores apontar, selecionaremos as obras de infraestrutura que deverão ser retomadas, ampliadas ou aceleradas”.

O petista destacou, ainda, que “o que o povo brasileiro pediu nas urnas foi união e reconstrução. Foi um basta no ódio e na violência política. Este País precisa de paz, porque tudo que o povo brasileiro quer é trabalhar, estudar, namorar, ter acesso à cultura e ao lazer, cuidar da família e ser feliz”.

