Secretário de Saúde da Bahia ataca chef de cozinha por ela não conseguir atendê-lo: "vagabunda"

Fábio Vilas-Boas atacou Angeluci Figueiredo com diversas agressões verbais, após o almoço que seria servido na Ilha dos Frades ser cancelado por questões meteorológicas edit

247 - A chef de cozinha Angeluci Figueiredo, do tradicional restaurante Preta, disse nesta segunda-feira (2) que foi xingada de "vagabunda" pelo secretário estadual da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas. O restaurante fica na Ilha dos Frades, na Baía de Todos-os-Santos, em Salvador. A informação é do portal G1.

De acordo com Angeluci Figueiredo, a ofensa foi feita no domingo (1°), após ela comunicar ao gestor, através de um aplicativo de mensagens, que a reserva feita por ele teria que ser cancelada por causa de questões climáticas.

Segundo informações de Angeluci Figueiredo, a Capitania dos Portos recomendou a restrição de navegação na Baía de Todos-os-Santos, no último fim de semana, por causa da instabilidade do tempo e das variações do vento, o que causa más condições de navegação. Diante da recomendação, ela optou por não abrir o restaurante e cancelar o atendimento.

"Esqueça de me ver de novo aqui. E ainda paguei R$ 350 para desembarcar", escreveu o secretário na mensagem após o cancelamento.

"Amigo o caralho! Vagabunda", completou.

Em nota divulgada pela chef de cozinha, Angeluci afirmou que chegou a cogitar que o número dele tivesse sido clonado. Ela também questionou o motivo de ter sido ofendida.

"O que o autoriza, no exercício de uma função pública das mais relevantes do estado - a de secretário de Saúde do Estado da Bahia e, durante uma pandemia, o que torna a sua função sinhá mais responsável - chamar uma mulher de VAGABUNDA?", disse Angeluci.

o secretário de saúde da bahia, @fabiovboas, não foi atendido por uma chef em seu restaurante na ilha dos frades, fechado por conta do mau tempo. olha o que ele mandou pra ela em resposta. inadmissível, @costa_rui pic.twitter.com/rXBOafOsXB — cynara menezes (@cynaramenezes) August 3, 2021





