Senador insinua que agressão de Joice Hasselmann foi “chifre” ou “cocaína” (vídeo)

247 - O senador Styvenson Valentim (Podemos-RN) debochou das agressões sofridas pela deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP). "E aquela deputada feminista que apareceu com oito fraturas na cara agora, querendo livrar a cara do marido?", perguntou um participante da live.

O parlamentar respondeu: "Aquilo ali, das duas uma. Ou duas de quinhentos (Styvenson leva as mãos à cabeça, fazendo chifres) ou uma carreira muito grande (inspira, como se cheirasse cocaína). Aí ficou doida e pronto… saiu batendo em casa".

A deputada teve um lapso de memória, na noite do último dia 17, e acordou em meio a uma poça de sangue, no chão do apartamento funcional onde vive em Brasília (DF). A congressista teve cinco fraturas no rosto, uma na costela, um dente quebrado e um corte no queixo.

