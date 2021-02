TVE da Bahia tira campeonato estadual da Globo e vai transmitir ao vivo também na internet

Revista Fórum - A Rede Globo não tem mais os direitos de transmissão do Campeonato Baiano de futebol. A TVE da Bahia anunciou que fez um acordo com a Federação Bahiana de Futebol (FBF) para exibir, com exclusividade, as edições de 2021 e de 2022 do estadual.

Este ano, a competição será disputada até maio e a TVE vai transmitir 25 partidas.

Além disso, a emissora dobrou o número de jogos transmitidos e, ainda, vai exibir as partidas ao vivo na internet.

“Hoje começa uma nova Era no futebol baiano, em que os interesses dos clubes e, principalmente, dos torcedores são mais importantes do que os interesses comerciais de uma só TV”, afirma Flávio Gonçalves, diretor-geral da TVE local.

