Vereadora mais votada de Caruaru e ex-secretária de Raquel Lyra, tucana Perpétua Dantas anuncia apoio a Marília Arraes

A vereadora Perpétua Dantas (PSDB) afirmou que a candidatura de Marília ao governo de Pernambuco junta "desenvolvimento com justiça social" edit

247 - A candidata ao governo de Pernambuco Marília Arraes (Solidariedade) recebeu, na manhã desta quarta-feira (5) o apoio da vereadora de Caruaru (PE) Perpétua Dantas (PSDB). A parlamentar da principal cidade do Agreste pernambucano foi secretária de Política para Mulheres e de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, na administração da ex-prefeita Raquel Lyra (PSDB). A tucana foi também a vereadora mais votada na história do seu município ao conseguir 3,2 mil votos em 2020.

A candidata do Solidariedade ficou em primeiro lugar no primeiro turno, com 23,97% (1.175.651 votos). A ex-prefeita Raquel Lyra conseguiu 20,58% (1.009.556 votos).

"Marília é uma das principais lideranças políticas do nosso Estado e ouso até dizer um dos mais promissores nomes da política nacional", disse Perpétua. "É, sem dúvida, a candidata que tem a maior capacidade de reconduzir Pernambuco rumo ao desenvolvimento com justiça social. Marília é um farol que vai nos guiar nessa reconstrução", continuou.

Marília agradeceu o apoio "com essa verdadeira onda de apoios". "Perpétua é uma das grandes lideranças políticas do Agreste. Foi a vereadora mais votada na história da cidade e tem uma atuação forte em defesa das mesmas pautas que nós e o presidente Lula sempre defendemos", destacou.

Na eleição para o Senado em Pernambuco, a deputada estadual Teresa Leitão (PT) apareceu na primeira posição ao final das apurações. Ela teve 46,12% (2.061.276 votos). Em segundo ficou Gilson Machado (PL), com 29,55% (1.320.555 votos).

A petista vai ocupar o mandato de Fernando Bezerra Coelho (MDB), que termina em 2023. O emedebista forma a bancada atual entre os três senadores de Pernambuco. Os outros dois são Humberto Costa (PT), e Jarbas Vasconcelos (MDB).

O atual candidato do PT à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu 65,27% dos votos válidos (3.558.322 votos) em Pernambuco e Jair Bolsonaro (PL), 29,91% (1.630.938) no primeiro turno da eleição presidencial. Os dois vão se enfrentar no segundo turno em 30 de outubro.

Na Região Nordeste, Lula teve 12,9 milhões de votos a mais que Bolsonaro (21,6 milhões a 8,7 milhões).

No País, o ex-presidente somou 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno da eleição, contra 43% (51 milhões) de Bolsonaro.

