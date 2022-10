Lula agradece apoio do PDT: "vamos juntar os diferentes para vencer os antagônicos"

O ex-presidente ainda lembrou da importância do PDT. Segundo ele, o partido e o ex-ministro Ciro Gomes “valem muito mais do que os votos que tiveram” edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em coletiva de imprensa ao lado do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, o ex-presidente Lula (PT) agradeceu o apoio do partido e do candidato Ciro Gomes no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL), que ocorre no próximo dia 30 de outubro. “Nós vamos juntar os diferentes para vencer os antagônicos”, destacou Lula, que se mostrou otimista na vitória contra o bolsonarismo ao longo da coletiva.

O ex-presidente ainda lembrou da importância do PDT. Segundo ele, o partido e o ex-ministro Ciro “valem muito mais do que os votos que tiveram”.

“O PDT é muito importante pela história dele, pela história. Quando chegar nas eleições municipais, a gente vai ver que o PT e PDT vão estar juntos em mais de 500 cidades”, destacou. “A história do Ciro não é de 3,5% dos votos, ele vale muito mais do que isso, é mais importante do que isso e significa mais do que isso”, continuou.

“Tem três políticos no Brasil que aprendi a gostar de graça mesmo quando falam coisas contra mim. Um era o Mário Covas, que era torrão, mas toda vez que ele precisou o PT apoiou. Outro era o Requião, que era muito torrão, falava muito mal do PT, às vezes ofendia, mas eu gostava dele e sempre que pudemos o apoiamos. E outro é o Ciro Gomes. Eu o conheço bem, foi meu ministro, almoçamos, bebemos e jogamos bola juntos”, explicou o candidato petista.

“O Ciro é uma pessoa, às vezes, pessoalmente, muito diferente do que ele é no palco de luta. Eu acho que todos nós quando disputamos eleição, fazemos tipo, viramos artistas, fazemos coisas que a gente não faz na vida normal. Então eu acho que o PDT e o Ciro valem muito mais do que os votos que tiveram, pela história, compromisso, luta e as coisas que já fizeram pelo Brasil”, disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.