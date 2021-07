24J: ato ‘Fora Bolsonaro’ toma Avenida Paulista e ocupa vários quarteirões (vídeos)

Milhares de manifestantes se concentram no vão do Masp, região central da capital, enquanto outros grupos se espalham por outras ruas e avenidas. Quarta grande mobilização nacional contra o governo acontece em cerca de 500 cidades do País edit

247 - A manifestação contra Jair Bolsonaro em São Paulo, neste 24 de julho, já lota a Avenida Paulista e ocupa vários quarteirões, com concentração no vão do Masp e outros diversos grupos espalhados por ruas e avenidas paralelas. O protesto tem como destino a Praça Roosevelt, no centro da cidade.

Nesta quarta mobilização nacional contra o governo Bolsonaro , depois do 29M, 14J e 3J, mais de 500 cidades realizam atos no Brasil e no exterior. Acompanhe a cobertura ao vivo em todo o País na TV 247 .

Os atos unem manifestantes indignados com denúncias de corrupção na compra de vacinas e o luto pelas quase 550 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. A pauta contra os militares também está presente neste sábado .

Confira alguns vídeos:

#24JForaBolsonaro na Avenida Paulista une manifestantes indignados com denúncias de corrupção na compra de vacinas e o luto pelas quase 550 mil morte por covid-19.



Vídeos: pedrostropasolas pic.twitter.com/Q3GlrtECco — Brasil de Fato (@brasildefato) July 24, 2021

Fala do companheiro @GuilhermeBoulos no carro de som da Av. Paulista!



O #24JForaBolsonaro cresceu e é nacional! Hora de devolver Bolsonaro para o esgoto da política de onde ele saiu! pic.twitter.com/9GEWrkiXuT — MTST (@mtst) July 24, 2021

AGORA EM SP | Ato contra @jairbolsonaro se concentra pela Avenida Paulista, no centro da cidade. Alguns grupos estão pelo Masp enquanto outros se espalham pelas duas vias. Protesto tem como destino a Praça Roosevelt. Fotos: @DanArroyoFoto #24J #24JForaBolsonaro pic.twitter.com/jOMRCH0uIp — Ponte Jornalismo (@pontejornalismo) July 24, 2021

Ruas de São Paulo lotadas agora no Fora Bolsonaro. Brasileiros indignados com o caos sanitário, social e econômico no Brasil pedem o fim do governo da morte. É povo na rua e Bolsonaro fora da presidência! #24JForaBolsonaro pic.twitter.com/B9PNRauilF — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 24, 2021

