Advogado de Hans River foi vice em chapa de Bolsonaro em SP

247 - Acusado de prestar falso testemunho na CPMI das Fake News, Hans River do Rio Nascimento tem como advogado o candidato a vice-governador pelo PRTB na chapa apoiada pelo PSL, Jairo Glikson. Segundo informações da jornalista Constança Rezende, do Uol, Glikson esteve junto de Hans River, no Ministério Público Eleitoral de São Paulo, em depoimento prestado pelo ex-funcionário da empresa Yacows , acusada de realizar disparos de fake news em massa.

As fake news voltaram a chamar a atenção em 2018, quando houve uma campanha ilegal contra o então presidenciável Fernando Haddad (PT) com base na divulgação de notícias falsas no WhatsApp. Conforme denunciou uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo, naquele ano, cada contrato chegava a R$ 12 milhões.

Em outubro, o WhatsApp admitiu que a eleição brasileira de 2018 teve uso de envios massivos de mensagens, com sistemas automatizados contratados de empresas.