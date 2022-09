Alckmin vira voto de prefeito tucano de Barueri, uma das cidades mais ricas de São Paulo (vídeo)

"Quando o Geraldo Alckmin decide se aliar a toda a estrutura do Lula para o bem do Brasil, eu não tenho mais dúvida, não", disse Rubens Furlan (PSDB) edit

Apoie o 247

ICL

247 - O prefeito de Barueri (SP), Rubens Furlan (PSDB), declarou nesta sexta-feira (23) apoio ao candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em vídeo, o chefe do Executivo municipal destacou o fato de Geraldo Alckmin (PSB) ser vice do petista.

"Quando o Geraldo Alckmin decide se aliar a toda a estrutura do Lula para o bem do Brasil, eu não tenho mais dúvida, não", afirmou Furlan. "Houve um grande equilíbrio nesta chapa capaz de fazer o Brasil dos nossos sonhos", acrescentou o prefeito.

Alckmin agradeceu ao prefeito o apoio à chapa encabeçada por Lula faltando 10 dias para as eleições. "Que honra, que alegria, alguém que o povo confia tanto como você", disse o candidato a vice-presidente.

A pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (23), mostrou que Lula aumentou as chances de ganhar a eleição no primeiro turno e continuou com mais de 15 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.

A pesquisa telefônica Ipespe, encomendada pela XP Investimentos e divulgada nesta sexta-feira (23), também apontou Lula perto de vencer no primeiro turno.

Mais um prefeito do PSDB , o mais Icônico de SP, 6x de Barueri , declara apoio a Lula/Alckmin . 132 no Total … por enquanto…

Vamos pra “passar a régua “! pic.twitter.com/GCzv1mI7TQ — Márcio França 400 (@marciofrancasp) September 23, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.