Além de atropelar homem que não resistiu os ferimentos, modelo Bruno Krupp é acusado de estupro e estelionato

247 - Apontado como o responsável pelo acidente que resultou na morte de um adolescente de 16 anos no sábado (30), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, Bruno Krupp responde a dois inquéritos na polícia: por estelionato e estupro.

Reportagem do portal Materópoles revela que a acusação de estupro contra Krupp foi registrada na Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá (Deam) em julho deste ano. Em depoimento, uma mulher de 21 anos relatou que foi até o apartamento do influencer e que os dois tiveram uma relação não consensual. No relato, ela diz que pediu que Bruno parasse, mas não foi atendida. O rapaz nega as acusações.

Já a acusação de estelionato foi registrada na 15ª DP (Gávea) em abril do ano passado. Krupp teria oferecido diárias no hotel a preços menores do que no site do estabelecimento. Para conseguir a hospedagem por preços mais baratos, os clientes deveriam fazer um pagamento em uma conta em nome de outra pessoa, fornecida pelo rapaz. Ele então fazia as reservas utilizando cartões de crédito clonados.A fraude, segundo a gerente, foi estimada em R$ 428 mil.

