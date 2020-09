Alerj vota impeachment de Witzel e pode abrir processo por crime de responsabilidade

247- A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) irá votar o impeachment do governador afastado Wilson Witzel (PSC) nesta quarta-feira (23) ele é suspeito de ações de corrupção na área da Saúde e diz que é vítima de uma conspiração jurídica para derrubá-lo.

Segundo informações do portal G1, o prosseguimento depende de 47 votos para ser aprovado -- ou seja, dois terços do total dos 70 deputados.

A reportagem ainda informa que a votação pode se estender por mais de um dia. No entanto, a Alerj tenta fechar um acordo para que os deputados concluam a votação ainda na quarta-feira.

Se o impeachment for aprovado pelo plenário da Casa, o caso segue para um tribunal misto formado por cinco deputados e cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ).