Apesar de ser minoria, esquerda dará muito trabalho a Paes na Câmara, diz Tarcísio Motta

Vereador mais votado no Rio de Janeiro, Motta analisou na TV 247 os resultados eleitorais na cidade e ressaltou a qualidade dos parlamentares de esquerda, do PSOL e PT, eleitos pela população em 2020. Assista edit

247 - Vereador mais votado do Rio de Janeiro em 2020 com 86.243 votos, Tarcísio Motta (PSOL) fez na TV 247 um balanço da eleição municipal na capital fluminense. Ainda que sejam apenas dez representantes da esquerda na Câmara de Vereadores a partir de 2021, Motta garantiu que o setor cobrará e fiscalizará de perto a gestão do prefeito eleito, Eduardo Paes (DEM).

“O resultado eleitoral aqui na cidade do Rio de Janeiro é curioso porque três partidos tiveram as maiores votações: o Republicanos, do crivellismo e bolsonarismo, o Democratas, onde está Eduardo Paes, e o PSOL. Isso poderia mostrar um certo equilíbrio entre três campos políticos. Não é bem assim. Se nós olharmos, por exemplo, o resultado da esquerda, além de ter ficado fora do segundo turno, a bancada da esquerda na Câmara dos Vereadores se resume aos sete vereadores do PSOL e aos três do PT. Aliás, uma excelente chapa do PT eleita. Isso significa uma bancada de dez vereadores de esquerda em um total de 51. Ou seja, nós não temos um terço da Câmara, não estaremos em pé de disputar alguma coisa do ponto de vista da hegemonia de maioria parlamentar. Mas dez vereadores, com a qualidade que esses vereadores têm, sem dúvida nenhuma darão muito trabalho ao prefeito eleito e defenderão os direitos dos trabalhadores do Rio de Janeiro”.

Para o cenário nacional, mirando 2022, Tarcísio Motta defendeu, assim como outras integrantes da esquerda, uma união do campo para derrotar o bolsonarismo. “Para frente a gente precisa construir uma unidade em torno de um programa olhando para 2022. Tanto do ponto de vista regional quanto nacionalmente para derrotar o bolsonarismo. No domingo nós fizemos mais um golzinho contra o bolsonarismo, mas a partida está sendo jogada até 2022. Se a gente vai virar o jogo, ou não vai virar, isso depende de como a gente jogar de agora até 2022”.

Motta ainda brincou com o fato de ter tido mais votos do que o vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. “Derrotamos o Carlos Bolsonaro, deixamos ele comendo poeira. No final das contas, acho que nada mais natural. O mandato dele é um mandato medíocre, não fez nada pela cidade”.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais