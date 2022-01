Apoio de Freixo a Haddad abre crise interna no PSB

Apoie o 247

Da Agenda do Poder – O presidente do, PSB, Carlos Siqueira, respondeu, neste sábado, com irritação às declarações do deputado Marcelo Freixo em apoio à candidatura de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo. Para agradar ao PT, de quem espera apoio nas eleições do Rio, o provável candidato pessebista tem se imiscuído nas eleições paulistas com análises em defesa do nome do petista e não do candidato de seu partido, o ex-governador Márcio França.

“A declaração foi inacreditável, inaceitável – ainda mais no mesmo dia em que a gente foi negociar com o PT o nosso acordo. Estamos em meio a conversas, ele faz uma coisa dessas com o Márcio, me deixou estarrecido e causou um mal estar tremendo. Ele quer sair candidato pelo PT ou pelo PSB? Porque defender essa pauta, do PT, em meio a nossas negociações, ficou muito ruim para ele”, disse Carlos Siqueira, presidente do PSB, ao G1.

O palanque de São Paulo é estratégico na negociação entre PSB com o PT e o impasse sobre quem vai ser o candidato – Haddad ou França – trava o acordo entre os partidos para a disputa nacional.

Semana passada, Marcelo Freixo, candidato do PSB ao governo do Rio e quer o apoio do PT, deu uma declaração ao blog da jornalista Malu Gaspar, em O Globo, dizendo entender o PT preferir Haddad a França.

A declaração, no entanto, irritou a cúpula do PSB e provocou reações internas e também clima de tensão no encontro com a direção do PT. Na reunião, França chegou ao ponto de sugerir que Freixo saísse, então, candidato ao governo do Rio pelo PT, Alessandro Molon (PSB) para o Senado e, em São Paulo, invertessem: França (PSB) para o governo e Haddad (PT) para o Senado.

Ao portal G1, Freixo disse que está feliz no PSB, que respeita França, e que, como candidato ao governo do Rio, não cabe a ele entrar em polêmicas fora do seu estado. “Estou muito feliz no PSB. Tenho muito respeito e admiração pelo Márcio França, que já foi governador de São Paulo. Não cabe a mim, como candidato ao governo do Rio, entrar em qualquer polêmica fora do meu Estado. Eu confio na liderança do presidente Carlos Siqueira e também nos aliados para que a gente chegue a um acordo para alcançarmos o objetivo comum que é derrotar Bolsonaro”.

