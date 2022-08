Após confirmar presença, Zema desiste de última hora de participar de debate na Band

Apoie o 247

247 - O governador de Minas Gerais e candidato à reeleição pelo Novo, Romeu Zema, desistiu de última hora de participar do debate na TV Band na noite deste domingo (7), depois de ter confirmado presença.

Em nota à emissora, ele afirmou ter aguardado “até o último momento para avaliar se estaria em condições plenas”, após ter tido uma “indisposição nesta semana”.

“Todos os outros candidatos já estavam no local e o sorteio com a ordem das perguntas havia sido feito quando a emissora foi informada de que ele não irá”, informou no Twitter o jornalista Ricardo Corrêa, editor-chefe do jornal O Tempo.

AGORA: O Governador Romeu Zema, do NOVO, cancelou a participação dele no debate da Band, que ocorre logo mais, às 21h. Zema alegou estar indisposto. Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (PSOL) e Marcus Pestana (PSDB) têm presença confirmada. pic.twitter.com/inqyiuLwe0 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Pedro Bohnenberger (@pedrobohnenberg) August 7, 2022

Depois de dizer que compareceria, Romeu Zema (Novo) acabou desistindo de última hora do debate da Band em Minas Gerais. Todos os outros candidatos já estavam no local e o sorteio com a ordem das perguntas havia sido feito quando a emissora foi informada de que ele não irá. — Ricardo Corrêa (@ricardocorrea) August 7, 2022

O sorteio, com a presença da assessoria de Zema, já havia sido feito, apontando que Kalil faria a primeira pergunta para o governador, quando o staff do candidato do Novo informou que ele estava com uma "indisposição". — Ricardo Corrêa (@ricardocorrea) August 7, 2022

